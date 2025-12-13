Newsticker
Wintersport>

Skispringen der Männer in Klingenthal heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

DSV-Adler starten beim Heimweltcup

Das nächste Weltcup-Wochenende der Skispringer findet am Samstag in Klingenthal statt. Beim Heimweltcup fehlt Karl Geiger, während Philipp Raimund als deutsche Nummer eins Hoffnung auf einen weiteren Podestplatz gibt.
Schafft Philipp Raimund den nächsten Podestplatz in Klingenthal?
Für die Skispringer geht der Weltcup am Samstag in Klingenthal weiter. Um 15:45 Uhr steht der nächste Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm – allerdings ohne Karl Geiger.

Die bisher enttäuschende Saison des mehrmaligen Weltmeisters und Olympia-Medaillengewinners hat ernste Konsequenzen: Wie der Deutsche Skiverband bekanntgab, verliert Geiger vorerst seinen Kaderplatz. Für ihn rückt Lucas Roth in das Aufgebot des DSV nach.

So können Sie Skispringen in Klingenthal heute LIVE im TV verfolgen:

Skispringen: Wellinger bekommt noch eine Chance

Anders sieht es bei Andreas Wellinger aus. Der zweite DSV-Sorgenfall bekommt trotz schwacher Form eine weitere Chance, sich beim Heimweltcup zu beweisen.

Für Freude dürfte Philipp Raimund als deutsche Nummer eins sorgen. Der Oberstdorfer bestätigte beim Weltcup in Wisla erneut seine starke Form: Nach Rang zwei am Samstag sprang er am Sonntag auf Platz drei und gibt damit Hoffnung auf einen weiteren Podestplatz beim Heimweltcup in Klingenthal.

