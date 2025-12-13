Skispringen der Männer in Klingenthal heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 13.12.2025 • 13:52 Uhr Das nächste Weltcup-Wochenende der Skispringer findet am Samstag in Klingenthal statt. Beim Heimweltcup fehlt Karl Geiger, während Philipp Raimund als deutsche Nummer eins Hoffnung auf einen weiteren Podestplatz gibt.

Für die Skispringer geht der Weltcup am Samstag in Klingenthal weiter. Um 15:45 Uhr steht der nächste Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm – allerdings ohne Karl Geiger.

Die bisher enttäuschende Saison des mehrmaligen Weltmeisters und Olympia-Medaillengewinners hat ernste Konsequenzen: Wie der Deutsche Skiverband bekanntgab, verliert Geiger vorerst seinen Kaderplatz. Für ihn rückt Lucas Roth in das Aufgebot des DSV nach.

So können Sie Skispringen in Klingenthal heute LIVE im TV verfolgen:

Skispringen: Wellinger bekommt noch eine Chance

Anders sieht es bei Andreas Wellinger aus. Der zweite DSV-Sorgenfall bekommt trotz schwacher Form eine weitere Chance, sich beim Heimweltcup zu beweisen.