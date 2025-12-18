Snowboard: Huber und Baumeister in den Top 10

In Italien reicht es nicht zum nächsten Podest für das deutsche Team, aber zu den Plätzen sieben und acht.

Die Snowboarder Elias Huber und Stefan Baumeister haben beim Parallel-Riesenslalom in Carezza eine weitere Podestplatzierung für das deutsche Weltcup-Team verpasst, mit Top-10-Ergebnissen aber ihre gute Form im Olympiawinter unterstrichen. Huber und Baumeister erreichten jeweils das Viertelfinale und belegten schließlich die Plätze sieben und acht in der Endabrechnung. Baumeister hatte zuletzt in China Platz zwei belegt.