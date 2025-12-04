Deutsche bangt um Olympia-Teilnahme

SID 04.12.2025 • 10:05 Uhr Nach einem Handbruch bleibt der 23-Jährigen Annika Morgan wohl nur ein Weltcup-Wettbewerb, um sich für die Spiele zu qualifizieren.

Snowboarderin Annika Morgan muss auf den Start in den Olympiawinter verzichten und um die Teilnahme an den Spielen in Norditalien im kommenden Februar bangen.

Die 23 Jahre alte Slopestyle- und Big-Air Spezialistin zog sich im Training einen Bruch des dritten Mittelhandknochens zu und wurde bereits erfolgreich operiert. Mit einer schrittweisen Rückkehr ins Training ist nach Angaben des Verbandes Snowboard Germany erst in zwei Wochen zu rechnen.