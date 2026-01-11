Eiskunstlauf: Malinin dominiert US-Meisterschaften

SID 11.01.2026 • 08:46 Uhr Weniger als einen Monat vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele unterstreicht Ilia Malinin seine Ausnahmestellung im Eiskunstlauf.

Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin hat sich bei den US-Meisterschaften in St. Louis für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) warmgelaufen. Der als „Vierfach-Gott“ gefeierte Goldfavorit der Winterspiele lief bei den nationalen Titelkämpfen einmal mehr in eigenen Sphären und sicherte sich souverän seinen vierten Titel in Folge.

Der 21-jährige Malinin kam nach einem mitreißenden Kurzprogramm und einer eher konservativen Kür (209,78) mit „nur“ drei Vierfachsprüngen auf 324,88 Punkte. Der Vorsprung auf den zweitplazierten Andrew Torgashev (267,62) war deutlich. Maxim Naumov (249,16) wurde Dritter. Naumov, der seine berühmten Eltern Jewgenia Schischkowa und Vadim Naumov - die Paarlauf-Weltmeister von 1994 - bei einem tragischen Flugzeugunglück bei Washington D.C. im Januar 2025 verlor, darf damit auf das Olympia-Ticket hoffen.