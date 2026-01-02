Entscheidung nach Weltcup-Abbruch verkündet

Der abgebrochene Skeleton-Weltcup in Winterberg wird in St. Moritz nachgeholt – nur 51 Stunden vor der ursprünglich geplanten Weltcup-Station in der Schweiz. Das teilte der Weltverband IBSF am Freitagabend mit.
Entscheidung nach Weltcup-Abbruch
Das erste Skeleton-Rennen der Männer im Olympia-Jahr wird in der Schweiz nachgeholt.
Der Skeleton-Weltcup in Winterberg musste abgebrochen werden
© IMAGO/Beautiful Sports International
Demnach gehen die Männer um Olympiasieger Christopher Grotheer am 7. Januar um 9.00 Uhr in St. Moritz an den Start, nach einem Ruhetag folgt am 9. Januar um 12.00 Uhr das regulär angesetzte sechste Weltcuprennen.
Skeleton-Weltcup muss abgebrochen werden
Der Weltcup in Winterberg war am Freitagvormittag wegen zu großer Schneemengen im Eiskanal abgebrochen worden.
Mehrere Nationen hatten nach dem ersten Durchgang Protest gegen die Wertung eingelegt, da die Bahn im Verlauf der 31 Starter zunehmend schneefrei und damit schneller wurde. Das Rennen der Frauen fand mit Verspätung statt.