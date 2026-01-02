Entscheidung nach Weltcup-Abbruch verkündet

SID 02.01.2026 • 23:12 Uhr Das erste Skeleton-Rennen der Männer im Olympia-Jahr wird in der Schweiz nachgeholt.

Der abgebrochene Skeleton-Weltcup in Winterberg wird in St. Moritz nachgeholt – nur 51 Stunden vor der ursprünglich geplanten Weltcup-Station in der Schweiz. Das teilte der Weltverband IBSF am Freitagabend mit.

Demnach gehen die Männer um Olympiasieger Christopher Grotheer am 7. Januar um 9.00 Uhr in St. Moritz an den Start, nach einem Ruhetag folgt am 9. Januar um 12.00 Uhr das regulär angesetzte sechste Weltcuprennen.

Skeleton-Weltcup muss abgebrochen werden

Der Weltcup in Winterberg war am Freitagvormittag wegen zu großer Schneemengen im Eiskanal abgebrochen worden.