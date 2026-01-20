Schock-Beichte von Skispringerin

Die slowenische Skispringerin Ema Klinec hat in einem Social-Media-Beitrag ihre gesundheitlichen Probleme offengelegt.
Skispringerin enthüllt große Probleme
„Es ist nicht gerade der beste Zeitpunkt, darüber zu schreiben, aber nach einer Zahnoperation kam es zu einer Infektion. Ich wollte an einer zweitägigen Tournee teilnehmen, landete aber stattdessen bewusstlos in einer Herzklinik“, schrieb sie bei Instagram.
Klinec bedankt sich
Zuletzt war Klinec bei einem Testwettkampf in Predazzo im September angetreten, ehe bei ihr massive Probleme auftraten. Seither wurde gerätselt, warum sie an keinem Wettbewerb mehr teilnahm.
Klinec fügte in ihrem Insta-Post hinzu: „Nach zwölf Tagen im Krankenhaus fühlte ich mich besser und konnte wieder normal gehen. Ich bin dankbar für die medizinische Unterstützung und allen, die mir geholfen haben.“
Trotz der unerfreulichen Beichte will Klinec so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen. „Ich plane, nächste Woche zurückzukehren und zu sehen, wie mein Körper reagiert.“
Für die anstehenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo wünschte sie ihren slowenischen Landsleuten alles Gute.
Klinec war 2021 Weltmeisterin und stellte 2023 den Frauen-Weltrekord (226 Meter) auf. Letzterer wurde inzwischen übertroffen.