Skeleton: Erstes Podium für Grotheer im Olympiawinter

SID 07.01.2026 • 11:54 Uhr Der 33-Jährige zeigt sich im Vergleich zum Saisonstart klar verbessert. Auch in St. Moritz gewinnt der Weltcup-Dominator.

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer kommt einen Monat vor den Olympischen Spielen immer besser in Fahrt. Der 33-Jährige raste zum Auftakt des Weltcup-Doppelpacks in St. Moritz auf Rang drei und damit erstmals in dieser Saison auf das Podium. Nach einem enttäuschenden Saisonstart hatte Grotheer schon vor dem Jahreswechsel mit Platz fünf in Sigulda eine aufsteigende Form gezeigt.

Der Abstand nach ganz vorne ist aber weiterhin riesig: Der britische Weltcup-Dominator Matt Weston lag nach zwei Läufen 1,5 Sekunden vor Grotheer und 1,29 Sekunden vor dem zweitplatzierten Italiener Amedeo Bagnis. Für Weston, der seinen Status als Goldfavorit für die Olympischen Spiele in Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) eindrucksvoll untermauerte, war es der vierte Sieg im fünften Saisonrennen.

Im Ersatzwettkampf für das aufgrund von zu großen Schneemengen abgebrochene Weltcup-Rennen von Winterberg am vergangenen Wochenende kam Axel Jungk (+2,14) als zweitbester Deutscher auf Rang sechs. Felix Keisinger als 16. (+2,99) und Lukas Nydegger als enttäuschender 25. (+4,28) hatten nichts mit der Entscheidung zu tun.