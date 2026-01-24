Newsticker
Erfolg für deutsche Medaillenhoffnung

SID
Beim zweiten Rennen im Schweizer Veysonnaz fährt die Olympiadritte Daniela Maier erstmals in dieser Saison auf Platz eins. Tim Hronek glänzt als Zweiter.

Skicrosserin Daniela Maier hat zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele ihre Rolle als Anwärterin auf eine Medaille eindrucksvoll bestätigt.

Beim zweiten Rennen im Schweizer Veysonnaz feierte die 29 Jahre alte Olympiadritte ihren fünften Weltcupsieg, zugleich ihren ersten in dieser Saison nach zuvor drei zweiten Plätzen. „Endlich“, sagte die überglückliche Schwarzwälderin nach der Zieldurchfahrt, „ich bin so stolz.“

Fast hätte die deutsche Mannschaft im Wallis einen Doppelsieg feiern können: Tim Hronek kämpfte sich bis ins Finale durch, dort verpasste er als Zweitplatzierter hinter dem nunmehr vierfachen Saisonsieger Reece Howden aus Kanada nur um 0,08 Sekunden seinen ersten Weltcupsieg. Tobias Bachl-Staudinger belegte Rang sieben, Florian Wilmsmann Rang neun.

Maier feiert erlösenden Sieg

Für Maier kam der Sieg einer Erlösung gleich. Am Vortag hatte sie sich im ersten Rennen knapp der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben müssen - ebenso wie bei ihren beiden weiteren zweiten Plätzen zuvor.

Die schier unbesiegbare Olympiasiegerin patzte diesmal und belegte nur Rang vier. Luisa Klapproth erreichte am vorletzten Weltcup-Wochenende vor Olympia mit Platz sieben das beste Ergebnis ihrer Karriere.

Vor Olympia treten die Skicrosser noch zur Generalprobe im italienischen Val di Fassa an. Die Medaillen in Livigno werden am 21. (Frauen) und 22. (Männer) Februar vergeben.

