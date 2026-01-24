Snowboard: Hofmeister und Co. enttäuschen auch im Team

SID 24.01.2026 • 10:43 Uhr Kein deutsches Mixed-Duo schafft es beim nicht olympischen Teamwettbewerb ins Viertelfinale.

Die deutschen Snowboarder haben beim Weltcup auf der Simonhöhe in Österreich im Parallel-Riesenslalom die nächste herbe Enttäuschung erlebt.

Sowohl Olympia-Medaillenhoffnung Ramona Hofmeister im Team mit Stefan Baumeister als auch die anderen beiden deutschen Teams scheiterten beim nicht olympischen Mixed-Wettbewerb bereits im ersten Duell und verpassten den Viertelfinal-Einzug.

Olympia-Generalprobe steigt Ende Januar

Hofmeister/Baumeister hatten auf dem flachen und technischen Hang 0,33 Sekunden Rückstand auf das Schweizer Top-Duo Julie Zogg/Dario Caviezel. Zudem waren für Snowboard Germany Melanie Hochreiter im Team mit Elias Huber sowie Mathilda Scheid/Yannik Angenend am Start.

Schon am Vortag hatten die deutschen Athletinnen und Athleten zwei Wochen vor Beginn der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) allesamt das Viertelfinale verpasst. Hofmeister und Baumeister wurden nur Elfte, Huber landete auf Rang 15.