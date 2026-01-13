Sturz-Schock beim Nachtslalom: "Das hat jetzt grausam ausgeschaut!"

Benedikt Lohr 13.01.2026 • 20:52 Uhr Die Skifahrerin Dzenifera Germane scheidet im ersten Durchgang des Nachtslaloms in Flachau nach einem Sturz früh aus. Obwohl der Sturz heftig aussah, kann sich die Lettin wieder aufrichten.

Die lettische Skifahrerin Dzenifera Germane hat beim Nachtslalom der Frauen in Flachau einen heftig aussehenden Sturz im ersten Durchgang erlitten.

Die Lettin hatte einen ehrgeizigen Start und fuhr zunächst souverän, verlor dann aber im oberen Teil der Strecke die Kontrolle: Ihr riss es die Beine auseinander und sie kam zu Fall.

Germane klagt über Schmerzen

Germane rutschte mehrere Meter den steilen Hang hinunter, bevor sie sich wieder aufrichten konnte.

Eurosport-Kommentatorin Martina Lechner reagierte erschrocken: „Das hat grausam ausgeschaut. Hoffentlich hat sie sich da jetzt nicht verletzt.“

Anschließend bewegte sich Germane zum Streckenrand und meldete kurze Zeit später Knie-Schmerzen. Auch ihre Konkurrentinnen hatten mit der schwierigen Piste zu kämpfen: Insgesamt schieden neben Germane 28 weitere Skifahrerinnen bereits in der ersten Runde aus.

Kurs in Flachau technisch anspruchsvoll

Der Nachtslalom in Flachau gilt als technisch anspruchsvoll, insbesondere die steilen Passagen im oberen Teil setzen den Fahrerinnen stark zu. Für die Lettin war es Glück im Unglück, dass sie den Sturz offenbar ohne schwerere Verletzungen überstand.

Die 21-Jährige konnte im vorherigen Slalom in Kranjska Gora das beste Ergebnis ihrer Karriere im Weltcup erzielen und belegte dort den siebten Platz.