Vonn geschlagen: Nächster Coup für deutschen Ski-Star

Moritz Thienen 18.01.2026 • 12:24 Uhr Emma Aicher feiert ihren nächsten Weltcupsieg. Die 22-Jährige siegt in Italien vor Lindsey Vonn.

Als Emma Aicher beim Super-G in Tarvisio über die Ziellinie fuhr, schrie sie ihre Freude heraus. Dass sie gerade einen unglaublich starken Lauf ins Ziel gebracht hatte, war ihr sofort klar und sorgte für einen - für ihre Verhältnisse ungewöhnlichen - emotionalen Ausbruch.

Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen, denn das Rennen der 22-Jährigen konnte keine Ski-Läuferin mehr toppen. Aicher feierte in Italien ihren vierten Weltcupsieg.

Wie schon bei ihrem Abfahrtssieg in St. Moritz gewann sie erneut vor Ski-Legende Lindsey Vonn, die aber erneut zeigte, dass sie in dieser Saison in den Speed-Disziplinen zu den besten Athletinnen zählt.

„Ich bin mit der Fahrt zufrieden. Ich bin endlich von oben bis unten mal gut Ski gefahren“, freute sich Aicher im ZDF.

Ski Alpin: Weidle-Winkelmann verpasst Podium knapp

Zu diesen zählt aber definitiv auch Siegerin Aicher, die Vonn um 27 Hundertstel schlug. Hinter den beiden klaffte dann schon eine gewaltige Lücke. Die Tschechin Ester Ledecka komplettierte das Podest, war aber fast eine Sekunde (+0,94) langsamer als Aicher.