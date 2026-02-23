Eiskunstlauf-WM: Hase/Volodin führen deutsches Aufgebot an

SID 23.02.2026 • 12:29 Uhr Nach Bronze bei Olympia wollen die Berliner in Prag ihre dritte WM-Medaille. Sieben deutsche Athletinnen und Athleten sind Ende März am Start.

Die deutschen Eiskunstläufer fahren mit sieben Athletinnen und Athleten zur WM nach Prag (24. bis 29. März). Das Aufgebot für den Saisonabschluss, das die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Montag einen Tag nach Ende der Winterspiele bekanntgab, wird angeführt von den frisch gekürten Olympia-Bronzemedaillengewinnern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin.

Mit dem zweiten Berliner Paarlauf-Duo Annika Hocke/Robert Kunkel, das in Mailand Rang zehn belegte, und den Eistänzern Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (Oberstdorf), die die Olympia-Kür nach einem verpatzten Kurzprogramm verpassten, sind vier weitere Olympiateilnehmer am Start. Hinzu kommt der deutsche Meister Genrikh Gartung (18), der nach seiner EM-Premiere im Januar nun auch erstmals bei der WM dabei ist. Bei den Frauen erfüllte keine deutsche Athletin die Startvoraussetzungen.