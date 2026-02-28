Snowboarderin Hofmeister fährt aufs Podest

SID 28.02.2026 • 15:18 Uhr Nach ihrem frühen Scheitern bei den Olympischen Spielen belegt die 29-Jährige beim Weltcup in Polen Rang drei.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat sich nach ihrem frühen Ausscheiden bei den Olympischen Spielen mit einer Podiumsplatzierung im Weltcup rehabilitiert. Beim ersten von zwei Parallel-Riesenslaloms im polnischen Krynica belegte die 29-Jährige nach einem Sieg im Duell mit Elisa Caffont aus Italien den dritten Platz. Es war ihre fünfte Fahrt aufs Siegertreppchen in dieser Saison.