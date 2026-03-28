Curling-WM: Deutschland schlägt auch Tschechien

Deutschlands Curler präsentieren sich bei der Weltmeisterschaft in den USA weiter in starker Form. Auch in der zweiten Partie des Turniers hielt sich das Team um Skip Marc Muskatewitz schadlos und bezwang ein starkes Tschechien in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City nach einem Extra-End mit 8:7. Nach regulären zehn Sätzen hatte es 7:7 gestanden.
Deutschlands Curler in starker Form
Das Team um Skip Marc Muskatewitz bestätigt den guten Eindruck aus dem Sieg über Gastgeber USA gegen Tschechien.
Deutschlands Skip Marc Muskatewitz
© AFP/SID/TIZIANA FABI
Deutschland – mit einem 10:5 gegen Gastgeber USA ins Turnier gestartet – hat damit gute Chancen auf das Erreichen der K.o.-Phase. Hatte die deutsche Auswahl bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo mit Platz sieben der Round Robin die Medaillenspiele noch verpasst, sollen bei der WM mindestens die Playoffs um das Halbfinale erreicht werden.
Die besten beiden Teams ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets für das Halbfinale. Das Endspiel steigt am 4. April. Zuvor trifft die deutsche Mannschaft in ihrem dritten Spiel in der Nacht zu Sonntag auf Polen.