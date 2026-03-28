Curling-WM: Deutschland schlägt auch Tschechien

SID 28.03.2026 • 19:22 Uhr Das Team um Skip Marc Muskatewitz bestätigt den guten Eindruck aus dem Sieg über Gastgeber USA gegen Tschechien.

Deutschlands Curler präsentieren sich bei der Weltmeisterschaft in den USA weiter in starker Form. Auch in der zweiten Partie des Turniers hielt sich das Team um Skip Marc Muskatewitz schadlos und bezwang ein starkes Tschechien in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City nach einem Extra-End mit 8:7. Nach regulären zehn Sätzen hatte es 7:7 gestanden.

Deutschland – mit einem 10:5 gegen Gastgeber USA ins Turnier gestartet – hat damit gute Chancen auf das Erreichen der K.o.-Phase. Hatte die deutsche Auswahl bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo mit Platz sieben der Round Robin die Medaillenspiele noch verpasst, sollen bei der WM mindestens die Playoffs um das Halbfinale erreicht werden.