Curling-WM: Deutschland startet mit Sieg

SID 28.03.2026 • 07:07 Uhr Das Team um Skip Marc Muskatewitz setzt sich gegen den Gastgeber USA durch.

Die deutschen Curler sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet. Fünf Wochen nach den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo setzte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz zum Auftakt in Ogden/Utah mit 10:5 gegen Gastgeber USA durch. Schon am Samstag (16.00 Uhr) geht es mit der zweiten Begegnung in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City gegen Tschechien weiter.

In Norditalien hatte die deutsche Auswahl mit Platz sieben in der Round Robin die Medaillenspiele verpasst, bei der WM sollen nun mindestens die Playoffs um das Halbfinale erreicht werden. Die besten beiden Teams ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets für das Halbfinale. Das Endspiel steigt am 4. April.