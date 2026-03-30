Curling-WM: Deutschland wieder siegreich

Deutschlands Curler sind bei der Weltmeisterschaft in den USA wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach den Niederlagen gegen Polen (4:11) und Italien (5:7) gewann die Auswahl um Skip Marc Muskatewitz in der Nacht zu Montag 6:4 gegen Südkorea. Mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen in der Round Robin ist die DCV-Auswahl als Vierter derzeit wie vorgenommen auf Playoff-Kurs.
Nächster WM-Sieg für Deutschland
Nächster Gegner in Ogden im US-Bundesstaat Utah ist am Montag Norwegen (17.00 Uhr MESZ). Zum Auftakt hatte sich Deutschland gegen Gastgeber USA (10:5) und Tschechien (8:7) in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City in starker Form präsentiert, dann folgten zwei überraschende Niederlagen. Die Polen hatten zuvor noch nie einen Sieg bei einer WM eingefahren.
Das erklärte Ziel der Deutschen sind die Playoffs um die Teilnahme am Halbfinale. Die besten beiden Mannschaften ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets. Das Endspiel steigt am 4. April. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo hatte Deutschland mit Platz sieben der Round Robin die Medaillenspiele verpasst.