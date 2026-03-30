Curling-WM: Deutschland wieder siegreich

SID 30.03.2026 • 06:45 Uhr Nach fünf Spielen ist die DCV-Auswahl auf Playoff-Kurs, weitere Niederlagen könnten allerdings schwer wiegen.

Deutschlands Curler sind bei der Weltmeisterschaft in den USA wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach den Niederlagen gegen Polen (4:11) und Italien (5:7) gewann die Auswahl um Skip Marc Muskatewitz in der Nacht zu Montag 6:4 gegen Südkorea. Mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen in der Round Robin ist die DCV-Auswahl als Vierter derzeit wie vorgenommen auf Playoff-Kurs.

Nächster Gegner in Ogden im US-Bundesstaat Utah ist am Montag Norwegen (17.00 Uhr MESZ). Zum Auftakt hatte sich Deutschland gegen Gastgeber USA (10:5) und Tschechien (8:7) in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City in starker Form präsentiert, dann folgten zwei überraschende Niederlagen. Die Polen hatten zuvor noch nie einen Sieg bei einer WM eingefahren.