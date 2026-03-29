Curling-WM: Rückschlag für Deutschland

SID 29.03.2026 • 20:03 Uhr Deutschlands Curler kommen bei der WM in den USA erst gegen einen Außenseiter unter die Räder, dann folgt eine weitere Pleite.

Deutschlands Curler haben bei der Weltmeisterschaft in den USA einen weiteren Rückschlag kassiert.

Nach dem 4:11-Debakel gegen Außenseiter Polen verlor die Auswahl um Skip Marc Muskatewitz mit 5:7 gegen Italien. Mit zwei Siegen aus den ersten vier Spielen in der Round Robin stehen die Deutschen bereits etwas unter Druck.

WM: Curler peilen Halbfinale an

Nächster Gegner ist in der deutschen Nacht zu Montag Südkorea (2.00 Uhr). Zum Auftakt hatte sich Deutschland gegen Gastgeber USA (10:5) und Tschechien (8:7) in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City noch in starker Form präsentiert, dann folgten zwei überraschende Niederlagen. Die Polen hatten zuvor noch nie einen Sieg bei einer WM eingefahren.