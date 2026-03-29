Curling-WM: Rückschlag für Deutschland

Deutschlands Curler haben bei der Weltmeisterschaft in den USA einen weiteren Rückschlag kassiert.
Rückschlag für Deutschland bei WM
Nach dem 4:11-Debakel gegen Außenseiter Polen verlor die Auswahl um Skip Marc Muskatewitz mit 5:7 gegen Italien. Mit zwei Siegen aus den ersten vier Spielen in der Round Robin stehen die Deutschen bereits etwas unter Druck.
WM: Curler peilen Halbfinale an
Nächster Gegner ist in der deutschen Nacht zu Montag Südkorea (2.00 Uhr). Zum Auftakt hatte sich Deutschland gegen Gastgeber USA (10:5) und Tschechien (8:7) in der Olympia-Halle von 2002 nahe Salt Lake City noch in starker Form präsentiert, dann folgten zwei überraschende Niederlagen. Die Polen hatten zuvor noch nie einen Sieg bei einer WM eingefahren.
Das erklärte Ziel der Deutschen sind die Playoffs um das Halbfinale. Die besten beiden Teams ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets für das Halbfinale. Das Endspiel steigt am 4. April. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo hatte Deutschland mit Platz sieben der Round Robin die Medaillenspiele verpasst.