Deutsche Snowboarder mit Top-Platzierungen

SID 01.03.2026 • 14:23 Uhr Nach ihrem frühen Ausscheiden bei den Olympischen Spielen haben sich die deutschen Snowboarder mit Top-Resultaten im Weltcup zurückgemeldet. Im polnischen Krynica belegte Stefan Baumeister Rang zwei und Ramona Hofmeister Rang drei.

Die deutschen Snowboarder haben sich nach ihrem frühen Ausscheiden bei den Olympischen Spielen mit Top-Resultaten im Weltcup zurückgemeldet. Beim zweiten der beiden Parallel-Riesenslaloms im polnischen Krynica unterlag Stefan Baumeister erst im Großen Finale dem Italiener Maurizio Bormolini, der schon am Vortag gewonnen hatte.

„Ich bin heute endlich wieder mal richtig ins Fahren gekommen. So machts richtig Spaß“, sagte Baumeister. Weil er den Sieg nur um 0,07 Sekunden verpasste, ärgerte sich der WM-Zweite freilich „schon ein bisschen, vor allem, weil mein letzter Weltcupsieg schon so lange her ist“. Vier Jahre wartet er nun schon auf einen erneuten Erfolg.

Baumeister und Hofmeister scheiterten bei Olympia früh

Ramona Hofmeister überzeugte durch einen dritten und vierten Platz. Im ersten der beiden Rennen besiegte die 29-Jährige im Kleinen Finale Elisa Caffont aus Italien, einen Tag später rutschte sie im Duell mit Malena Samfirowa aus Bulgarien weg und kam nicht ins Ziel. „Alles gut. Ich bin zufrieden mit dem Wochenende“, sagte Hofmeister.