Eiskunstlauf-WM: Hase/Volodin greifen nach Gold

SID 25.03.2026 • 22:40 Uhr Wie schon bei den Olympischen Winterspielen liegt das deutsche Top-Paar Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin nach dem Kurzprogramm in Führung. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.

Die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin greifen bei der WM in Prag nach der Goldmedaille. Fünf Wochen nach dem Gewinn von Paarlauf-Bronze bei den Olympischen Winterspielen in Mailand liefen die Berliner ein Weltklasse-Kurzprogramm und liegen mit 79,78 Punkten hauchdünn vor den Olympia-Zweiten Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (79,45 Punkte). Die Entscheidung fällt in der Kür am Donnerstag (18.15 Uhr/Eurosport und sportstudio.de).

„Für uns war es das beste Kurzprogramm der gesamten Saison. Wir haben alles von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Alle Elemente haben sich sehr gut angefühlt“, sagte Hase – und strahlte.

Platz drei sicherten sich in der stimmungsvollen O2 Arena Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (75,52). Die japanischen Olympiasieger und Weltmeister Miura Riku/Kihara Ryichi hatten ihren Start im Vorfeld abgesagt.

Auch deshalb gingen Hase/Volodin als WM-Zweite des Vorjahres in Boston als letztes Paar aufs Eis. Im letzten Saisonwettkampf zeigten die Aushängeschilder der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zu ihrem Tango keinerlei Nerven. Bereits in Mailand hatten sie zur Halbzeit in Führung gelegen, dann aber in der Kür gepatzt.

Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kam auf Rang zehn (65,35), ein Sturz von Hocke beim dreifachen Salchow verhinderte ein besseres Resultat für die ehemaligen EM-Dritten. „Ein sehr ärgerlicher Fehler. Da fehlen jetzt vier Punkte und man sieht, was für uns drin gewesen wäre“, sagte Hocke. „Ich habe schon beim Absprung gefühlt, dass das nicht gut gehen konnte.“