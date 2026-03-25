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Eiskunstlauf-WM: Japanerin Sakamoto nach Kurzprogramm vorne

Eiskunstlauf-WM: Japanerin vorne

Die dreimalige Titelträgerin Kaori Sakamoto liefert zum Auftakt in Prag ein spektakuläres Kurzprogramm. Ihre größte Konkurrentin ist gar nicht am Start.
Sakamoto will ihren vierten WM-Titel
Sakamoto will ihren vierten WM-Titel
© AFP/SID/ANTONIN THUILLIER
SID
Die dreimalige Titelträgerin Kaori Sakamoto liefert zum Auftakt in Prag ein spektakuläres Kurzprogramm. Ihre größte Konkurrentin ist gar nicht am Start.

Die japanische Eiskunstläuferin Kaori Sakamoto liegt bei der Eiskunstlauf-WM auf Gold-Kurs. Nach einem fabelhaften Kurzprogramm und Saisonbestleistung von 79,31 Punkten rangiert die dreimalige Weltmeisterin und Olympia-Zweite vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (78,45 Punkte) und der US-Amerikanerin Amber Glenn (72,65). Die Entscheidung fällt am Freitag in der Kür.

Eine deutsche Frau ist in Tschechien zum Saisonabschluss ebenso wenig am Start wie die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Alysa Liu. Die 20-Jährige, die bei den Winterspielen in Mailand als erste Amerikanerin seit 24 Jahren Olympisches Gold gewann, hatte ihren Start Anfang März abgesagt. Die Ravensburgerin Julia Sauter, die für Rumänien antritt, qualifizierte sich als 23. knapp für das Finale der besten 24 Läuferinnen.

Das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) wird in Prag von den Olympia-Dritten Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin angeführt. Zudem treten im Paarlauf, der am Abend (18.45 Uhr/Eurosport und sportstudio.de) mit dem Kurzprogramm startet, noch Annika Hocke/Robert Kunkel, im Eistanzen Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan sowie im Männer-Einzel der deutsche Meister Genrikh Gartung an.

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