Eiskunstlauf-WM: Malinin auf Goldkurs, Gartung im Kür-Finale

SID 26.03.2026 • 16:39 Uhr Ilia Malinin setzt bei der WM in Prag ein Zeichen der Stärke. Der deutsche Meister Genrikh Gartung steht im Kür-Finale.

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin hat knapp sechs Wochen nach seinem Olympia-Debakel ein eindrucksvolles Comeback auf der Wettkampfbühne gegeben. Bei der WM in Prag zeigte der 21-jährige US-Amerikaner ein leicht verändertes und fehlerfreies Kurzprogramm und legte so den Grundstein für den dritten Titelgewinn nach 2024 und 2025.

Malinin kam auf einen persönlichen Bestwert von 111,29 Punkten und führt vor der Kür am Sonntag deutlich vor dem Franzosen Adam Siao Him Fa (101,85) und Alexander Selevko aus Estland (96,49). Der japanische Olympia-Zweite Yuma Kagiyama (93,80) liegt nach einem Sturz nur auf dem sechsten Platz. Der kasachische Überraschungs-Olympiasieger Michail Schaidorow ist bei der WM nicht am Start.

Malinin war bei seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr vom Publikum lautstark gefeiert worden. Der „Vierfach-Gott“, der mit kürzerem Haar als noch in Mailand aufs Eis lief, verzichtete auf den frühen Vierfach-Axel, nahm sich so selbst etwas Druck. In der Folge lief der Titelverteidiger ein technisch sauberes und ausdrucksstarkes Kurzprogramm, in dem auch der spektakuläre Rückwärtssalto nicht fehlte.