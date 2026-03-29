Eiskunstlauf-WM: Protest nach umstrittener Eistanz-Entscheidung

SID 29.03.2026 • 12:26 Uhr Bei der Weltmeisterschaft in Prag kommt es zu einem umstrittenen Punktabzug. Schon bei Olympia gab es Jury-Wirbel.

Im Eiskunstlauf ist es auf großer Bühne erneut zu einer umstrittenen Wertung gekommen. Rund sechs Wochen nach dem Jury-Ärger bei den Olympischen Winterspielen in Italien geht der britische Eislaufverband gegen die Eistanz-Entscheidung bei der Weltmeisterschaft in Prag vor.

Nach einem Punktabzug und dem daraus resultierenden vierten Platz für Lilah Fear und Lewis Gibson forderte der Verband „eine umfassende und unabhängige Überprüfung des Schiedsrichterverfahrens, um Verantwortlichkeit und Fairness für alle Athleten zu gewährleisten.“

Wirbel bei Eiskunstlauf-WM: Strafe für vermeintlich illegales Element

Dem britischen Eistanzpaar wurden beim Wettbewerb am Samstagabend zwei Punkte für ein vermeintlich illegales Element abgezogen. Ohne die Strafe hätten Fear/Gibson das Podest erreicht. Am Sieg der französischen Olympiasieger Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron änderte die Entscheidung nichts.

„Wir sind der Ansicht, dass dieser Punktabzug fehlerhaft war und die erbrachte Leistung auf dem Eis nicht korrekt widerspiegelt wird“, schrieb der Verband in einer Stellungnahme und hofft damit offenbar auch in der Zukunft auf mehr Klarheit.

„Wir haben vollstes Vertrauen, dass die ISU diesen Fall umfassend untersuchen wird und dass alle Ergebnisse zu sinnvollen Maßnahmen führen werden, um sicherzustellen, dass kein Athlet – unabhängig von seiner Nation oder seinem Status – jemals wieder auf diese Weise im Stich gelassen wird“, zitiert der Verband Präsidentin Pam Aguss.

Diskussionen um Olympia-Entscheidung

Schon bei Olympia war es zu einer umstrittenen Eistanz-Entscheidung gekommen. Das französische Duo Fournier Beaudry und Cizeron siegte knapp vor dem US-Duo Madison Chock/Evan Bates – trotz eines Patzers.