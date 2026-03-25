ISU-Generaldirektor Smith will Eiskunstläufer länger binden

SID 25.03.2026 • 10:40 Uhr Bei der WM in Prag fehlt die Mehrzahl der Olympiasieger.

Der Eislauf-Weltverband ISU hat das Ziel proklamiert, seine besten Sportler länger als bisher an sich zu binden – auch in ihrem eigenen Interesse. „Wir wollen nicht, dass die Athleten nur einen Olympia-Zyklus absolvieren und dann aufhören. Als ISU können und wollen wir ihnen bei der Profilierung helfen und sie zu Helden machen“, sagte Generaldirektor Colin Smith in einem Interview mit der US-amerikanischen Digitalplattform Sportico.

Bei den Weltmeisterschaften in Prag, die am Mittwoch begannen, sind die beiden französischen Eistänzer Laurence Fournier-Beaudry und Guillaume Cizeron als einzige aktuelle Olympiasieger von Mailand in der tschechischen Hauptstadt am Start.