Kanada holt Gold im Rollstuhlcurling

SID 14.03.2026 • 17:36 Uhr Das Finale entwickelt sich zu einem Krimi. Mit dem letzten Stein entscheidet sich das Spiel.

Chinas Rollstuhlcurler haben bei den Paralympischen Winterspielen im Mixed Team den Gold-Hattrick verpasst. Das Quartett um Skip Wang Haitao verlor das spannende Finale von Cortina gegen Kanada mit 3:4 und ließ die Chance auf den dritten Paralympics-Sieg in Serie ungenutzt. Für Rekordsieger Kanada ist es derweil nach 2006, 2010 und 2014 der vierte Triumph, nur die Nordamerikaner und China holten bislang Gold im Rollstuhlcurling. Am Samstagabend entschied sich die Partie erst mit dem letzten Stein.

Bei der Premiere im Mixed Doubles hatten sich die Chinesen Wang Meng und Yang Jinqiao am Mittwoch die Goldmedaille gesichert. Der Ausrichter der vergangenen Winterspiele liegt mit 14 Paralympics-Siegen klar an der Spitze des Medaillenspiegels, insgesamt holten die chinesischen Athletinnen und Athleten bereits 38 Medaillen. Kanada zog durch das dritte Gold der Spiele an Team D vorbei, das nun auf Rang zehn abrutschte.