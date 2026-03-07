Olympiasiegerin Liu lässt Eiskunstlauf-WM aus

SID 07.03.2026 • 20:05 Uhr Die Titelverteidigerin geht in Prag nicht an den Start.

Olympiasiegerin Alysa Liu verzichtet auf die Eiskunstlauf-WM in Prag (24. bis 29. März). Die 20-Jährige, die in Mailand als erste Amerikanerin seit 24 Jahren olympisches Gold gewonnen hatte, fehlt in der Startliste für die Titelkämpfe. Für die USA starten Amber Glenn, Isabeau Levito und Sarah Everhardt.

Liu hatte im vergangenen Jahr in Boston als erste US-Läuferin seit Kimmie Meissner 2006 den WM-Titel gewonnen, bei den Winterspielen glänzte sie als erste Olympiasiegerin aus den USA seit Sarah Hughes 2002 in Salt Lake City. Gemeinsam mit Glenn hatte sie auch im Teamwettbewerb Gold geholt.

Liu ist nicht die einzige Olympiasiegerin von Mailand, die die Weltmeisterschaften in Prag auslässt. Auch das japanische Paar Riku Miura/Ryuichi Kihara ist nicht dabei, was die Chancen für die Olympiadritten Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin erhöht.