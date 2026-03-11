Rollstuhlcurling: China holt Gold im Mixed Doubles

SID 11.03.2026 • 16:43 Uhr Wang Meng und Yang Jinqiao entscheiden die Premiere in Cortina für sich.

Chinas Rollstuhlcurler haben die Paralympics-Premiere im Mixed Doubles gewonnen. Das Duo Wang Meng und Yang Jinqiao setzte sich im Finale der Winterspiele vor 472 Zuschauern im Curling Stadium von Cortina d’Ampezzo gegen die Weltranglistenersten Baek Hyejin/Lee Yongsuk (Südkorea) mit 9:7 durch. Die Entscheidung fiel im Extra End.

Wang und Yang bescherten China bereits die zehnte Goldmedaille. Der Ausrichter der vergangenen Winterspiele liegt damit klar an der Spitze des Medaillenspiegels, insgesamt holten die chinesischen Athletinnen und Athleten bereits 26 Medaillen. Die USA folgt mit sechsmal Gold und insgesamt 14 Podestplatzierungen.