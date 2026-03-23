Schweizer Frauen erstmals Curling-Weltmeister

SID 23.03.2026 • 07:07 Uhr Die Schweizerinnen debütieren bei der WM - und holen gleich den Titel.

Die Debütantinnen aus der Schweiz sind erstmals Curling-Weltmeisterinnen. Skip Xenia Schwaller und ihr Team bezwangen den Gastgeber Kanada im WM-Finale von Calgary in der Nacht zum Montag mit 7:5. Die Schweizerinnen hatten bei den Olympischen Spielen zuletzt Silber gewonnen, dies aber mit Skip Silvana Tirinzoni.

Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner stürmten in Calgary durch das Turnier, schalteten nach 11:1 Siegen in der Gruppenphase im Halbfinale Olympiasieger Schweden aus und ließen sich auch von Kanada nicht aufhalten. „Ich kann es nicht fassen“, sagte Schwaller, „ich bin sprachlos. Wir hatten in kaum einem Spiel Probleme, es ist verrückt.“