Skicross: Maier fährt aufs Podest – Himmelsbach stürzt

SID 29.03.2026 • 14:02 Uhr Im Saisonfinale rundet die Olympiasiegerin ihre starke Saison ab - Himmelsbach verpasst sein zweites Podium derweil knapp.

Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier hat die bis dato erfolgreichste Saison ihrer Karriere mit zwei Podestplätzen im Weltcup abgeschlossen. Beim finalen Rennen der Saison in Gällivare/Schweden landete die 30-Jährige hinter Gesamtweltcupsiegerin Sandra Näslund und der Französin Marielle Berger Sabbatel auf Platz drei. Tags zuvor war Maier Zweite geworden.

Die Kristallkugel ging an Näslund, was Maier angesichts ihres Triumphes von Livigno und insgesamt neun Weltcupsiegen verkraften kann. 1033 Punkte in der Saison bedeuten zudem einen persönlichen Weltcuprekord für das Cross-Ass vom SC Urach. Einzig die Schwedin Näslund, die nicht nur ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup feierte, sondern mit 1268 Punkten eine neue Bestmarke aufstellte, war noch erfolgreicher.

In Schweden verkaufte sich auch Kilian Himmelsbach nach seinem ersten Karriere-Podium am Samstag erneut teuer. Der Skicrosser vom SC Sonthofen stieß bis in den Finallauf vor, wo er sich allerdings nach einem Sturz mit Platz vier begnügen musste.