Skicross: Maier im Montafon dabei - Saisonaus für Wilmsmann

SID 10.03.2026 • 11:41 Uhr Goldgewinnerin Maier führt das Frauenaufgebot an, die Männer reisen mit dezimiertem Aufgebot an.

Mit Olympiasiegerin Daniela Maier und einem dezimierten Männeraufgebot reisen die deutschen Skicrosser zum Weltcup ins Montafon (11. und 12. März). Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstagmorgen mit. Besonders empfindlich schmerzt der Ausfall von Florian Wilmsmann, dessen Weltcup-Saison beendet ist, sowie von Tim Hronek.

„Bei einem Sturz im großen Finale von Kopaonik verletzten sich die aktuell beiden stärksten Fahrer unserer Mannschaft“, erklärte Sportdirektor Heli Herdt in der Mitteilung. Wilmsmann habe sich einen Riss der Syndesmose im linken Fuß zugezogen, sagte Herdt. Der dreimalige Olympiateilnehmer sei bereits operiert worden und falle für mindestens zwei Monate aus, bei Hronek sei eine Rückkehr zum Saisonfinale Ende März in Schweden noch möglich. Der 30-Jährige, der im serbischen Kopaonik Ende Februar sein erstes Weltcup-Rennen mit einem Sturz-Finish gewonnen hatte, zog sich einen Teilanriss des Innenbandes im linken Knie zu.

Für die Männer gehen Jonas Bachl-Staudinger (SC Schöneck), Florian Fischer (SC Starnberg), Kilian Himmelsbach (SC Sonthofen) und Niklas Illig in der Qualifikation am Mittwoch an den Start. Bei den Frauen werden neben der „Sportlerin des Monats Februar“ Maier noch Leonie Bachl-Staudinger, Luisa Klapprott und Veronika Redder auf Punktejagd gehen.