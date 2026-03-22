Skicross: Maier in Craigleith erneut Fünfte

SID 22.03.2026 • 18:29 Uhr Die Olympiasiegerin gewinnt in Kanada das kleine Finale, die Chance auf die Kristallkugel schrumpft jedoch.

Olympiasiegerin Daniela Maier hat auf der vorletzten Saisonstation des Skicross-Weltcups erneut den Sprung auf das Podium verpasst und wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtsieg liegen lassen. Die Schwarzwälderin kam am Sonntag im kanadischen Craigleith nur ins Kleine Finale und belegte wie am Vortag als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) den fünften Platz.

Im Halbfinale musste sich die 30-Jährige der Gesamtweltcupführenden Sandra Näslund sowie der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben. Im Ranking liegt Maier weiter als Zweite hinter der Peking-Olympiasiegerin Näslund, die das Große Finale für sich entschied und damit ihre Führung ausbaute. In den letzten beiden Rennen müsste Maier 175 Punkte auf die Schwedin gutmachen, um doch noch die große Kristallkugel zu holen.