Skicross: Maier in Craigleith erneut Fünfte

Olympiasiegerin Daniela Maier hat auf der vorletzten Saisonstation des Skicross-Weltcups erneut den Sprung auf das Podium verpasst und wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtsieg liegen lassen. Die Schwarzwälderin kam am Sonntag im kanadischen Craigleith nur ins Kleine Finale und belegte wie am Vortag als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) den fünften Platz.
Maier in Craigleith erneut Fünfte
Die Olympiasiegerin gewinnt in Kanada das kleine Finale, die Chance auf die Kristallkugel schrumpft jedoch.
Daniela Maier gewinnt das kleine Finale
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Im Halbfinale musste sich die 30-Jährige der Gesamtweltcupführenden Sandra Näslund sowie der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben. Im Ranking liegt Maier weiter als Zweite hinter der Peking-Olympiasiegerin Näslund, die das Große Finale für sich entschied und damit ihre Führung ausbaute. In den letzten beiden Rennen müsste Maier 175 Punkte auf die Schwedin gutmachen, um doch noch die große Kristallkugel zu holen.
Bei den Männern war für Niklas Illig im Viertelfinale Schluss. Kein anderer DSV-Athlet war über das Achtelfinale hinausgekommen. Am kommenden Wochenende (27. bis 29. März) wird zum Abschluss in Gällivare/Schweden gefahren.