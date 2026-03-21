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Skicross: Maier in Craigleith Fünfte

Skicross: Maier in Craigleith Fünfte

Die Olympiasiegerin gewinnt beim Weltcuprennen in Kanada das kleine Finale.
Daniela Maier gewinnt das kleine Finale
Daniela Maier gewinnt das kleine Finale
© IMAGO/GEPA pictures/SID/Daniel Goetzhaber
SID
Die Olympiasiegerin gewinnt beim Weltcuprennen in Kanada das kleine Finale.

Olympiasiegerin Daniela Maier hat auf der vorletzten Saisonstation des Skicross-Weltcups im ersten Rennen den Sprung auf das Podium verpasst. Die Schwarzwälderin kam am Samstag im kanadischen Craigleith nur ins kleine Finale und belegte als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) den fünften Platz.

Maier (30), zuletzt im Kopaonik-Gebirge/Serbien und im Montafon/Österreich jeweils Zweite, scheiterte in ihrem Halbfinale als Drittplatzierte. Der Tagessieg ging an Fanny Smith aus der Schweiz, die bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hinter Maier Silber geholt hatte.

Im Gesamtweltcup ist Maier weiter Zweite hinter Peking-Olympiasiegerin Sandra Näslund, die in Craigleith nicht startete. Die Schwedin war am Donnerstag im ersten Qualifikationslauf gestürzt, am Freitag aber wieder angetreten.

Bei den Männern war für Florian Fischer im Viertelfinale Schluss. Kein anderer DSV-Teilnehmer war über das Achtelfinale hinausgekommen. Am Sonntag findet ein weiterer Weltcup in Craigleith (16.30 Uhr MEZ) statt. Am kommenden Wochenende wird zum Abschluss in Gällivare/Schweden gefahren.

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