Skicross: Maier in Craigleith Fünfte

SID 21.03.2026 • 17:33 Uhr Die Olympiasiegerin gewinnt beim Weltcuprennen in Kanada das kleine Finale.

Olympiasiegerin Daniela Maier hat auf der vorletzten Saisonstation des Skicross-Weltcups im ersten Rennen den Sprung auf das Podium verpasst. Die Schwarzwälderin kam am Samstag im kanadischen Craigleith nur ins kleine Finale und belegte als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) den fünften Platz.

Maier (30), zuletzt im Kopaonik-Gebirge/Serbien und im Montafon/Österreich jeweils Zweite, scheiterte in ihrem Halbfinale als Drittplatzierte. Der Tagessieg ging an Fanny Smith aus der Schweiz, die bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hinter Maier Silber geholt hatte.

Im Gesamtweltcup ist Maier weiter Zweite hinter Peking-Olympiasiegerin Sandra Näslund, die in Craigleith nicht startete. Die Schwedin war am Donnerstag im ersten Qualifikationslauf gestürzt, am Freitag aber wieder angetreten.