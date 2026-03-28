Skicross: Maier verpasst Gesamtweltcup

SID 28.03.2026 • 13:21 Uhr Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier verpasst im schwedischen Gällivare den Gesamt-Weltcup-Sieg im Skicross.

Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier hat trotz einer starken Vorstellung ihre letzte kleine Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups verspielt.

Beim Finale in Gällivare/Schweden landete die 30-Jährige zwar auf Platz zwei und damit zum achten Mal in diesem Winter auf dem Podium. Weltcup-Spitzenreiterin Sandra Näslund ist nach ihrem zehnten Saisonsieg die große Kristallkugel aber nicht mehr zu nehmen.

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Maier war mit 175 Punkten Rückstand auf Näslund und damit nur noch theoretischen Chancen in die letzten beiden Rennen gegangen. Selbst bei zwei Siegen der Deutschen hätte Näslund ein einziger zehnter Platz oder jeweils einmal Platz 18 und 19 zum Gesamtsieg gereicht. Peking-Olympiasiegerin Näslund ging aber auf Nummer sicher, siegte beim Heimspiel und schaffte damit vor dem Abschlussrennen am Sonntag bereits Fakten.

Die zweimalige Saisonsiegerin Maier versuchte noch einmal alles, gewann ihr Halbfinale. Doch im Endlauf war dann Näslund stärker. Zweitbeste Deutsche war Veronika Redder, die Achte wurde.