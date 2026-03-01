Skispringen live: Skifliegen am Kulm mit Philipp Raimund heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 01.03.2026 • 10:30 Uhr Nach den Olympischen Spielen geht es für die Athleten schon wieder im Weltcup weiter. Die Skispringer sind dieses Wochenende auf der Skiflug-Schanze am Kulm in Bad Mitterndorf im Einsatz.

Nachdem die Skispringer ihr erstes Springen nach den Olympischen Spielen am Samstag hinter sich gebracht haben, wartet heute der nächste Wettkampf. Um 13:30 Uhr startet der zweite Einzelwettkampf (LIVETICKER) auf der Skiflug-Schanze am Kulm.

Gestern wurde der Olympiasieger Philipp Raimund Sechster und erreichte damit das beste Skiflug-Ergebnis seiner Karriere. Beim Sieg des slowenischen Dominators Domen Prevc fehlten dem Deutschen 48,2 Punkte zur Spitze.

Skifliegen heute live: So verfolgen Sie das Springen am Kulm

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Zweitbester Deutscher wurde Andreas Wellinger auf Rang neun. Mit der Schanze verbindet Wellinger positive Erinnerungen. Bei den Weltmeisterschaften 2024 gewann er dort zwei Medaillen - Silber im Einzel und Bronze mit dem Team.

Fazit der Deutschen Springer nach Tag eins

„Ich bin mit dem Ergebnis vollauf zufrieden“, sagte Raimund nach dem Springen am Samstag bei der ARD. Der 25-Jährige hatte zuvor erst wenige Sprünge auf der Schanze absolviert. Die zwei Wettkampfsprünge bilden damit eine weitere gute Trainingseinheit für das heutige Springen.

Der Neuntplatzierte Andreas Wellinger gab sich ebenfalls zufrieden nach dem Wettkampf am Samstag: „Die Flüge gehen in die richtige Richtung, einfach dranbleiben“, sagte er nach dem ersten Sprung. Karl Geiger landete auf einem soliden 20. Platz.