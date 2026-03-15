Snowboardcross: Ulbricht übernimmt Führung im Gesamtweltcup

SID 15.03.2026 • 12:56 Uhr Der 21 Jahre alte Olympia-Pechvogel Leon Ulbricht geht nach Platz zwei im Montafon mit einem Punkt Vorsprung in das letzte Rennen in zwei Wochen.

Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat seine herausragende nach-olympische Form erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim vorletzten Weltcup der Saison im Montafon fuhr der 21 Jahre alte Olympia-Pechvogel auf Rang zwei hinter Jakob Dusek aus Österreich. Es war seine dritte Podiumsplatzierung nacheinander nach Platz eins und zwei bei den beiden Rennen im türkischen Erzurum.

Ulbricht übernahm damit hauchdünn die Führung im Gesamtweltcup: In das finale Rennen im kanadischen Mont-Sainte-Anne am 28. März geht der Sportsoldat mit einem Punkt Vorsprung auf den Olympiadritten Aidan Chollet aus Frankreich, der bisherige Spitzenreiter Adam Lambert aus Neuseeland liegt 32 Punkte zurück. Ulbricht wäre der zweite deutsche Gesamtweltcupsieger nach Martin Nörl (2022 und 2023).

Olympia: Nörl räumte Ulbricht ab

Bei den Olympischen Spielen war Ulbricht im Viertelfinale von Nörl abgeräumt worden - ausgelöst hatte die Kollision der beiden Deutschen allerdings der Amerikaner Nick Baumgartner.