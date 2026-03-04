Newsticker
Wintersport

Start der Paralympics: Italiens Rollstuhlcurler überraschen

Die Wettbewerbe der Winter-Paralympics haben begonnen - und die Gastgeber dürfen direkt jubeln.
Italien gelingt zum Auftakt eine Überraschung
© IMAGO/SID/MAXIM THORE
SID
Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die Wettbewerbe der Paralympischen Winterspiele mit einem Coup der Gastgeber begonnen. Italiens Rollstuhlcurler setzten sich bei der Mixed-Doubles-Premiere zum Auftakt mit 7:5 gegen den Weltranglistenersten Südkorea durch.

Orietta Berto und Paolo Ioriatti, bei der vergangenen Weltmeisterschaft lediglich 16. und im Ranking auf Platz neun, ließen den Großteil der nur 175 Zuschauer im Curling Stadium von Cortina d’Ampezzo jubeln. Auch China feierte beim klaren 10:3 gegen Weltmeister Japan eine Überraschung.

Zwei Curling-Steine gestohlen?

Bereits vor dem Auftakt des neu im paralympischen Programm stehenden Formats hatte es große Aufregung gegeben. Zwei Steine aus dem für die Mixed Doubles vorgesehenen Vierer-Set waren aus der Arena entwendet worden. Die Behörden ermitteln wegen Diebstahls, wie World Curling mitteilte. Für den Start des Wettbewerbs wurden Ersatzsteine genutzt.

Wie bei Olympia spielen die Rollstuhlcurler zunächst in einer Zehnergruppe eine Round Robin. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Halbfinale. Neben dem Mixed Doubles wird auch im Mixed Team um Medaillen gespielt. Deutsche haben sich in beiden Wettbewerben nicht qualifiziert.

