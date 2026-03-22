Deutsche Snowboarder ohne Podest

SID 22.03.2026 • 15:39 Uhr Die deutschen Snowboarder gehen zum Weltcup-Abschluss leer aus.

Die deutschen Alpin-Snowboarder haben beim Weltcup-Finale in Winterberg in allen drei Rennen eine Podestplatzierung verpasst. Im Mixed-Team-Wettbewerb, der traditionell den Abschluss der Saison bildet, kamen die drei deutschen Duos nicht über das Viertelfinale hinaus. „Wir wollten natürlich noch mehr zeigen“, sagte Ramona Hofmeister.

Die beste deutsche Platzierung in den Einzel-Rennen im Parallel-Slalom gelang Ole-Mikkel Prantl. Er schied im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Lee Sang-Ho aus Südkorea aus, erreichte als Sechster im Endklassement aber immerhin das beste Ergebnis seiner Karriere.

Hofmeister scheitert im Achtelfinale

Hofmeister war auf dem Poppenberg im Sauerland als einzige Deutsche in der K.o.-Runde bereits im Achtelfinale gescheitert. Den Sieg holte sich Lucia Dalmasso aus Italien, gemeinsam mit Aaron March gewann die Olympia-Dritte auch den Mixed-Team-Wettbewerb.