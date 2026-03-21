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Weltcup in Winterberg: Deutsche Snowboarder ohne Podestplatz

Weltcup in Winterberg: Deutsche Snowboarder ohne Podestplatz

Im letzten Parallel-Rennen der Saison ist für Ramona Hofmeister bereits im Achtelfinale Schluss, für Ole-Mikkel Prantl im Viertelfinale.
Ole-Mikkel Prantl beim Weltcup-Finale in Winterberg
Ole-Mikkel Prantl beim Weltcup-Finale in Winterberg
© IMAGO/SID/Frank Heinen
SID
Im letzten Parallel-Rennen der Saison ist für Ramona Hofmeister bereits im Achtelfinale Schluss, für Ole-Mikkel Prantl im Viertelfinale.

Das deutsche Snowboard-Team hat in den letzten Einzelrennen der Saison eine Podestplatzierung verpasst. Beim Parallel-Slalom im Rahmen des Weltcup-Finales in Winterberg im Sauerland schied Ole-Mikkel Prantl als letzter Deutscher im Viertelfinale aus. Er verlor dort gegen den WM-Dritten und späteren Sieger Lee Sang-Ho aus Südkorea – erreichte als Sechster im Endklassement aber das beste Ergebnis seiner Karriere.

Ramona Hofmeister war auf dem Poppenberg als einzige Deutsche in der K.o.-Runde bereits im Achtelfinale gescheitert. Sie unterlag Julie Zogg aus der Schweiz – umarmte ihre Kontrahentin danach aber dennoch innig: Für die 33 Jahre alte zweimalige Weltmeisterin war das Rennen das letzte ihrer Karriere – sie wurde am Ende Vierte. Den Sieg holte sich die Olympia-Dritte Lucia Dalmasso aus Italien.

Hofmeister, die im Endklassement Rang 14 belegte, hatte Snowboard Germany trotz eines verspäteten Saisoneinstiegs zuvor immerhin drei Siege, einen zweiten und drei dritte Plätze im Weltcup beschert. Bei Olympia war sie Achte geworden.

Zum Abschluss der Saison findet in Winterberg am Sonntag traditionell noch ein Team-Wettbewerb statt.

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