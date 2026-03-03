Wintersport: Deutscher profitiert von bitterem Sturz-Drama!

Mette Bech 04.03.2026 • 00:09 Uhr Silber für Deutschland: Elias Keck holt bei der U23-WM in Lillehammer Silber – während Olympiamedaillengewinner Oskar Opstad Vike in Führung liegend stürzt und leer ausgeht.

Bei den Skilanglauf-U23-Weltmeisterschaften im norwegischen Lillehammer hat der deutsche Elias Keck im Sprint die Silbermedaille gewonnen. Der 22-Jährige musste sich im Ziel lediglich dem Norweger Filip Skari geschlagen geben. Keck hatte am Ende 1,11 Sekunden Rückstand auf den neuen U23-Weltmeister. Bronze ging an den Schweizer Roman Alder, der mit 2,50 Sekunden Rückstand ins Ziel kam.

Für die dramatische Szene des Tages sorgte jedoch Oskar Opstad Vike. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina lag im Finale lange in Führung und hatte sich im letzten Anstieg einen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Vieles deutete auf den nächsten Titelgewinn des Norwegers hin.

Doch ausgerechnet in der entscheidenden Phase unterlief Vike ein folgenschwerer Sturz: In der Abfahrt Richtung Ziel kam er als Führender zu Fall.