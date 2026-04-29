Curling-WM: Rückschlag für Totzek und Sutor

SID 29.04.2026 • 15:54 Uhr Das DCV-Duo verpasst gegen das Top-Team Kanada den vierten Sieg in Folge.

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat bei der Mixed-Doubles-WM im Kampf um den Einzug in die Finalrunde einen durchaus erwartbaren Rückschlag erlitten. Gegen Spitzenreiter Kanada unterlag das Team in Genf mit 4:7.

Mit vier Erfolgen aus den bisherigen sieben Spielen rangieren Totzek und Sutor vor ihren letzten zwei Begegnungen in der Gruppe B auf dem vierten Rang. Die besten drei Mannschaften aus jeder der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Finale findet am 2. Mai (Samstag) statt.

Nächstes Spiel hat Finalcharakter

Am Donnerstag stehen die abschließenden Gruppenspiele für die deutschen Curler auf dem Programm. Das erste um 10.00 Uhr hat gleich Finalcharakter: Gegner ist Schottland, das mit 5:2 Siegen direkt vor Deutschland auf dem dritten Platz liegt. Einen Erfolg vorausgesetzt, braucht es für das Weiterkommen im Anschluss wohl einen weiteren Erfolg gegen die erst zweimal siegreichen Ungarn (19.00 Uhr).