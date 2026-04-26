Curling-WM: Deutsches Duo kassiert Pleite

SID 26.04.2026 • 12:04 Uhr Nach dem furiosen Auftaktsieg am Samstag verliert das deutsche Mixed-Duo bei der Curling-WM gegen Tschechien.

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat bei der Weltmeisterschaft im Mixed Doubles die erste Niederlage kassiert. Nach der furiosen Aufholjagd am Vortag gegen Gastgeber Schweiz (7:6) verlor das Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) am Sonntag in Genf mit 5:10 gegen Tschechien.

Bis ins sechste End hielt das deutsche Duo das Duell ausgeglichen (5:5), dann zogen Lukas Klima und Petra Klimova, die am Samstag zum Auftakt 5:7 gegen Titelverteidiger Italien verloren hatten, in den beiden letzten Ends entscheidend davon.

Nächstes Duell gegen Italien

Am Abend (19.00 Uhr) trifft das deutsche Duo auf Italien, insgesamt stehen neun Spiele in der anspruchsvollen Round Robin an. Die besten drei Mannschaften der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Turnier endet mit dem Finale am 2. Mai.