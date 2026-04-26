Curling-WM: Deutsches Duo kassiert Pleite

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat bei der Weltmeisterschaft im Mixed Doubles die erste Niederlage kassiert. Nach der furiosen Aufholjagd am Vortag gegen Gastgeber Schweiz (7:6) verlor das Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) am Sonntag in Genf mit 5:10 gegen Tschechien.
Deutsches Duo kassiert WM-Pleite
Bis ins sechste End hielt das deutsche Duo das Duell ausgeglichen (5:5), dann zogen Lukas Klima und Petra Klimova, die am Samstag zum Auftakt 5:7 gegen Titelverteidiger Italien verloren hatten, in den beiden letzten Ends entscheidend davon.
Nächstes Duell gegen Italien
Am Abend (19.00 Uhr) trifft das deutsche Duo auf Italien, insgesamt stehen neun Spiele in der anspruchsvollen Round Robin an. Die besten drei Mannschaften der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Turnier endet mit dem Finale am 2. Mai.
Im Mixed Doubles hat jedes Team fünf statt acht Versuche, gespielt wird in acht statt zehn Legs. Für das deutsche Team um Bundestrainer Uli Kapp geht es in erster Linie darum, die Klasse zu halten. Das Duo auf Platz zehn der jeweiligen Gruppe steigt direkt ab, die Teams auf den Rängen acht und neun ermitteln in Relegationsduellen zwei weitere Absteiger.