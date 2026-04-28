Curling-WM: Totzek und Sutor mit Finalrunden-Chance

SID 28.04.2026 • 21:28 Uhr Das DCV-Duo peilt am Mittwoch seinen vierten Sieg in Serie an.

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) darf sich bei der Mixed-Doubles-WM in Genf Hoffnungen auf den Einzug in die Finalrunde machen. Das Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) gewann am vierten Vorrundenspieltag gegen Schlusslicht USA 13:2 und gegen Finnland 6:4. Mit vier Erfolgen in den bisherigen sechs Spielen rangieren Totzek und Sutor vor den letzten drei Begegnungen in der Gruppe B auf dem dritten Rang.

Die besten drei Mannschaften aus jeder der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Finale findet am 2. Mai (Samstag) statt.

Am Mittwoch (14.00 Uhr) trifft das DCV-Paar nach drei Siegen in Serie auf Spitzenreiter Kanada (5:1 Siege), tags darauf stehen die abschließenden Spiele gegen den punktgleichen Rivalen Schottland (10.00 Uhr) und Ungarn (2:4/19.00) auf dem Programm.

„Es ist noch alles offen, nach hinten und nach vorne, es ist so eng. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir so weiterspielen“, sagte Totzek.