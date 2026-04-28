Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) darf sich bei der Mixed-Doubles-WM in Genf Hoffnungen auf den Einzug in die Finalrunde machen. Das Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) gewann am vierten Vorrundenspieltag gegen Schlusslicht USA 13:2 und gegen Finnland 6:4. Mit vier Erfolgen in den bisherigen sechs Spielen rangieren Totzek und Sutor vor den letzten drei Begegnungen in der Gruppe B auf dem dritten Rang.
Curling-WM: Totzek und Sutor mit Finalrunden-Chance
Die besten drei Mannschaften aus jeder der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Finale findet am 2. Mai (Samstag) statt.
Am Mittwoch (14.00 Uhr) trifft das DCV-Paar nach drei Siegen in Serie auf Spitzenreiter Kanada (5:1 Siege), tags darauf stehen die abschließenden Spiele gegen den punktgleichen Rivalen Schottland (10.00 Uhr) und Ungarn (2:4/19.00) auf dem Programm.
„Es ist noch alles offen, nach hinten und nach vorne, es ist so eng. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir so weiterspielen“, sagte Totzek.
Im Mixed Doubles hat jedes Team fünf statt acht Versuche, gespielt wird in acht statt zehn Legs. Für das deutsche Team um Bundestrainer Uli Kapp war das ursprüngliche Ziel der Klassenerhalt. Die beiden Gruppenletzten steigen direkt ab, die vier Teams auf den Rängen acht und neun ermitteln in Relegationsduellen zwei weitere Absteiger.