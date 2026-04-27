Erfolg für deutsches Curling-Duo

SID 27.04.2026 • 16:54 Uhr Für die DCV-Auswahl steht kurz vor Turnier-Halbzeit eine ausgeglichene Bilanz zu Buche.

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat sich bei der Mixed-Doubles-WM in Genf nach seinem „schwarzen Sonntag“ erfolgreich zurückgemeldet.

Gegen den Olympia-Neunten Südkorea feierte das als Außenseiter gehandelte Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) einen 7:4-Sieg und weist damit nach vier von neun Runden eine ausgeglichene Bilanz auf. Am Dienstag treffen Totzek und Sutor im Kampf um einen Platz in der K.o.-Phase auf den Olympia-Zweiten USA (10.00 Uhr) und Finnland (19.00).

Curling-WM: Deutschland kämpft um Ticket für K.o.-Duelle

Das DCV-Duo hatte zum Wochenendausklang Niederlagen gegen Tschechien (5:10) und Titelverteidiger Italien (7:10) hinnehmen müssen. Zum Auftakt waren Totzek und Sutor gegen Gastgeber Schweiz mit 7:6 erfolgreich gewesen.

Die besten drei Mannschaften der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Finale findet am 2. Mai (Samstag) statt.