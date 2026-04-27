Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat sich bei der Mixed-Doubles-WM in Genf nach seinem „schwarzen Sonntag“ erfolgreich zurückgemeldet.
Erfolg für deutsches Curling-Duo
Gegen den Olympia-Neunten Südkorea feierte das als Außenseiter gehandelte Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) einen 7:4-Sieg und weist damit nach vier von neun Runden eine ausgeglichene Bilanz auf. Am Dienstag treffen Totzek und Sutor im Kampf um einen Platz in der K.o.-Phase auf den Olympia-Zweiten USA (10.00 Uhr) und Finnland (19.00).
Curling-WM: Deutschland kämpft um Ticket für K.o.-Duelle
Das DCV-Duo hatte zum Wochenendausklang Niederlagen gegen Tschechien (5:10) und Titelverteidiger Italien (7:10) hinnehmen müssen. Zum Auftakt waren Totzek und Sutor gegen Gastgeber Schweiz mit 7:6 erfolgreich gewesen.
Die besten drei Mannschaften der beiden Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Finale findet am 2. Mai (Samstag) statt.
Im Mixed Doubles hat jedes Team fünf statt acht Versuche, gespielt wird in acht statt zehn Legs. Für das deutsche Team um Bundestrainer Uli Kapp geht es in erster Linie um den Klassenerhalt. Die beiden Gruppenletzten steigen direkt ab, die vier Teams auf den Rängen acht und neun ermitteln in Relegationsduellen zwei weitere Absteiger.