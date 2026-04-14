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Eiskunstlauf: Olympia-Zweiter Kagiyama legt Pause ein

Olympia-Zweiter legt Pause ein

Der Japaner zieht sich nach frustrierenden Jahren vorerst vom Wettkampfsport zurück.
Holte zuletzt WM-Silber: Yuma Kagiyama
Holte zuletzt WM-Silber: Yuma Kagiyama
© AFP/SID/MICHAL CIZEK
SID
Der Japaner zieht sich nach frustrierenden Jahren vorerst vom Wettkampfsport zurück.

Der japanische Eiskunstlauf-Star Yuma Kagiyama hat eine Auszeit vom Profisport angekündigt. Wie der Olympia- und WM-Zweite in den Sozialen Medien mitteilte, wird er „während der Saison 2026/27 eine Wettkampfpause einlegen. Ich möchte diese Zeit nutzen, um wiederzuentdecken, was Eiskunstlauf so besonders macht, neue Herausforderungen anzunehmen und über mich selbst nachzudenken, während ich in die Zukunft blicke.“

Die letzten Jahre seien frustrierend gewesen, schrieb der 22-Jährige: „Aber ich bin glücklich, die Saison positiv beendet zu haben.“ Bei der Weltmeisterschaft in Prag im März hatte Kagiyama Platz zwei hinter dem US-Star Ilia Malinin belegt. Auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 hatte er Silber geholt.

Kagiyama wird weiterhin bei Showevents und weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Er habe „einige Projekte in Arbeit“, schrieb er.

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