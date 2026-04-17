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Eiskunstlauf-Olympiasieger beenden Karriere

Olympiasieger beenden Karriere

Das japanische Eiskunstlaufpaar Riku Miura und Ryuichi Kihara hatte im Februar bei den Spielen in Mailand unter anderem vor dem deutschen Duo Hase/Volodin triumphiert. Jetzt endet eine erfolgreiche Karriere.
Miura und Kihara verabschieden sich mit Olympiagold
Miura und Kihara verabschieden sich mit Olympiagold
© AFP/SID/Gabriel BOUYS
SID
Das japanische Eiskunstlaufpaar Riku Miura und Ryuichi Kihara hatte im Februar bei den Spielen in Mailand unter anderem vor dem deutschen Duo Hase/Volodin triumphiert. Jetzt endet eine erfolgreiche Karriere.

Ihren größten Erfolg feierten sie im Februar mit der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Mailand – nun haben die japanischen Eiskunst-Paarläufer Riku Miura und Ryuichi Kihara gemeinsam ihr Karriereende erklärt.

„Wir haben das Gefühl, alles gegeben zu haben und bereuen nichts“, teilten die 24-Jährige und der 33-Jährige in einem Statement in den sozialen Medien mit.

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Das Paar hatte beim olympischen Wettbewerb in Mailand nach einem teilweise missglückten Kurzprogramm zwischenzeitlich nur auf Rang fünf gelegen, während das deutsche Paar Minerva Hase und Nikita Volodin das Ranking anführte.

Nahe der Perfektion zum Olympia-Gold

In der Kür zeigten die Japaner jedoch eine Vorstellung nahe der Perfektion und sicherten sich dank einer persönlichen Bestleistung doch noch Gold – zugleich war es die erste olympische Medaille für ihr Heimatland im Paarlauf. Für Hase/Volodin reichte es schlussendlich zu Bronze.

Miura und Kihara hatten seit 2019 ein Paar auf dem Eis gebildet. 2023 und 2025 wurden sie jeweils Weltmeister. Die kürzlich ausgetragene WM in Prag Ende März ließ das Duo aus, dort triumphierten Minerva Hase und Nikita Volodin.

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