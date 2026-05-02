Australien gewinnt erstmals Curling-WM im Mixed Doubles

SID 02.05.2026 • 16:08 Uhr Im Finale setzt sich das australische Duo gegen Schweden durch, Deutschland verpasste die K.o.-Runde.

Das Curling-Duo Tahli Gill und Dean Hewitt hat erstmals eine Weltmeisterschaft im Mixed Doubles für Australien gewonnen. Beim Turnier in Genf setzte sich das Team im Finale gegen Favorit Schweden mit 8:4 durch. Noch nie hatte Australien im Endspiel gestanden, das bislang beste Resultat war der dritte Platz im Vorjahr.

Schweden verpasste nach 2019 und 2024 den insgesamt dritten WM-Sieg, die Skandinavier sind hinter Rekordsieger Schweiz (sieben WM-Titel) die erfolgreichste Nation im Mixed Doubles.