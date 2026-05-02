Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Wintersport>

Australien gewinnt erstmals Curling-WM im Mixed Doubles

Australien landet Premieren-Sieg

Im Finale setzt sich das australische Duo gegen Schweden durch, Deutschland verpasste die K.o.-Runde.
Tahli Gill und Dean Hewitt hier bei den Olympia 2026
Tahli Gill und Dean Hewitt hier bei den Olympia 2026
© AFP/SID/LILLIAN SUWANRUMPHA
SID
Im Finale setzt sich das australische Duo gegen Schweden durch, Deutschland verpasste die K.o.-Runde.

Das Curling-Duo Tahli Gill und Dean Hewitt hat erstmals eine Weltmeisterschaft im Mixed Doubles für Australien gewonnen. Beim Turnier in Genf setzte sich das Team im Finale gegen Favorit Schweden mit 8:4 durch. Noch nie hatte Australien im Endspiel gestanden, das bislang beste Resultat war der dritte Platz im Vorjahr.

Schweden verpasste nach 2019 und 2024 den insgesamt dritten WM-Sieg, die Skandinavier sind hinter Rekordsieger Schweiz (sieben WM-Titel) die erfolgreichste Nation im Mixed Doubles.

Das Duo des Deutschen Curling Verbandes (DCV), Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22), hatte die K.o.-Runde verpasst. Die Schützlinge von Bundestrainer Uli Kapp sicherten sich aber immerhin das Hauptziel Klassenerhalt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite