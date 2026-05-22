Olympia 2030 als Ziel: Hase/Volodin setzen Karriere fort

SID 22.05.2026 • 08:03 Uhr Zuletzt hatte das erfolgreiche deutsche Eiskunstlauf-Duo seine Zukunft noch offen gelassen.

Olympia 2030 ist das Ziel: Das deutsche Eiskunstlauf-Duo aus Minerva Hase und Nikita Volodin setzt seine Karriere fort. Das bestätigten die Weltmeister von 2026 am Freitag in der ARD. Zuletzt hatten beide ihre sportliche Zukunft noch offen gelassen.

„Wir haben uns für die Fortsetzung unserer Karriere entschieden, weil wir beide denken, dass wir unser Potential als Paar noch nicht ausgeschöpft haben und uns noch weiterentwickeln können“, sagte Hase. Demnach sei es das Ziel, bis 2030 weiter mit den besten Paaren mitzuhalten.

„Ich glaube, wir haben unser Bestes noch nicht gezeigt – sowohl läuferisch als auch in Bezug auf die Elemente und Präsentation“, ergänzte Volodin. Der 26-Jährige hatte gemeinsam mit der gleichaltrigen Hase bei den Olympischen Winterspielen in Mailand im Februar Bronze gewonnen. Ende März folgte bei der WM in Prag die Goldmedaille.