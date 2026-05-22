Olympia 2030 als Ziel: Hase/Volodin setzen Karriere fort

Olympia 2030 ist das Ziel: Das deutsche Eiskunstlauf-Duo aus Minerva Hase und Nikita Volodin setzt seine Karriere fort. Das bestätigten die Weltmeister von 2026 am Freitag in der ARD. Zuletzt hatten beide ihre sportliche Zukunft noch offen gelassen.
Hase/Volodin setzen Karriere fort
„Wir haben uns für die Fortsetzung unserer Karriere entschieden, weil wir beide denken, dass wir unser Potential als Paar noch nicht ausgeschöpft haben und uns noch weiterentwickeln können“, sagte Hase. Demnach sei es das Ziel, bis 2030 weiter mit den besten Paaren mitzuhalten.
„Ich glaube, wir haben unser Bestes noch nicht gezeigt – sowohl läuferisch als auch in Bezug auf die Elemente und Präsentation“, ergänzte Volodin. Der 26-Jährige hatte gemeinsam mit der gleichaltrigen Hase bei den Olympischen Winterspielen in Mailand im Februar Bronze gewonnen. Ende März folgte bei der WM in Prag die Goldmedaille.
Die Olympischen Spiele 2030 finden in den französischen Alpen statt. Dort will das Paar, das seit 2022 gemeinsam auf dem Eis steht, erneut glänzen. Zunächst stehen für die Europameister von 2025 im kommenden Jahr aber die EM im Januar im schweizerischen Lausanne und die WM im März im finnischen Tampere an.