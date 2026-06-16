Deutscher Wintersport-Star kündigt Babypause an

Snowboarderin Ramona Hofmeister, fünfmalige Gesamtweltcupsiegerin im Parallel-Riesenslalom, erwartet ihr erstes Kind und legt eine Wettkampfpause ein. Das gab der Verband Snowboard Germany am Dienstag bekannt.
Pause für deutschen Wintersport-Star
Die 30-Jährige aus Bischofswiesen lässt die komplette kommende Saison und die Weltmeisterschaften 2027 (6. bis 21. März) im Montafon/Österreich aus. Danach will Hofmeister in den Weltcup zurückkehren.
„Es war eine bewusste Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mich bereit dafür gefühlt“, sagte Hofmeister, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018. Mit dem Sport weitermachen wolle sie aber „auf jeden Fall. Wann genau das sein wird, kann ich noch nicht sagen. Jetzt hat erst einmal unser Kind Priorität.“
Snowboard: Hofmeister landete bei Olympia auf Platz acht
Sportdirektor Andreas Scheid freut sich „sehr für Ramona und ihre Familie. Leistungssport und Familienplanung dürfen kein Widerspruch sein. Wir werden sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen und gemeinsam die Voraussetzungen schaffen, damit eine Rückkehr in den Spitzensport möglich ist.“
Hofmeister habe „in ihrer Karriere oft bewiesen, mit welcher Entschlossenheit sie Herausforderungen annimmt. Deshalb blicken wir mit großer Zuversicht auf die Zeit nach ihrer Familienpause.“
Bei den Winterspielen in Mailand/Cortina war Hofmeister im Frühjahr Achte geworden.