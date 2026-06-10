Wintersport: Die Skiwelt will den Chef loswerden

SID 10.06.2026 • 20:12 Uhr Der umstrittene Johan Eliasch will sich nun als Georgier erneut zum FIS-Präsidenten wählen lassen. Dies versucht jedoch auch der deutsche Verband zu verhindern.

Johan Eliasch weiß, worauf es ankommt. „Wir müssen flexibel sein“, hatte der Präsident des Skiweltverbands FIS während seiner letztlich krachend gescheiterten Kandidatur als IOC-Präsident postuliert.

Eliasch ist schwedischer und britischer Staatsbürger. Weil ihm beide Heimatländer die notwendige Unterstützung als Weltski-Boss entzogen haben, nahm der 64-Jährige kurzerhand die georgische Staatsbürgerschaft und Nominierung an – ganz flexibel.

DSV: Wiederwahl wäre eine Katastrophe

Am Donnerstag will sich der Neu-Kaukasier in Belgrad beim FIS-Kongress wiederwählen lassen. Und nahezu alle großen Ski-Nationen wollen dies mit aller Kraft verhindern. Denn Eliasch hat in seiner ersten Amtszeit seit 2021 offenbar derart viel Geld verbrannt und derart wenige Versprechen erfüllt, dass er in bemerkenswerter Geschlossenheit für untragbar erklärt wurde. Bleibt Eliasch dennoch im Amt, droht der FIS die Spaltung.

Eine Wiederwahl von Eliasch in Belgrad wäre eine Katastrophe, urteilt auch Stefan Schwarzbach, Vorstand im Deutschen Skiverband. „Aus unserer Sicht reichen kosmetische Korrekturen längst nicht mehr aus. Die FIS braucht eine echte Kernsanierung, um Vertrauen, finanzielle Stabilität und Geschlossenheit zurückzugewinnen“, sagte Schwarzbach dem SID.

„Die Alarmglocken sollten läuten“

Das Vermögen der FIS soll unter Eliasch von 130 auf 43 Millionen Franken geschrumpft sein, wie Athletensprecher AJ Ginnis ermittelt hat. Der Finanz-Streit eskalierte vergangene Woche, als FIS-Geschäftsführer Urs Lehmann hinwarf – der Ex-Abfahrtsweltmeister aus der Schweiz war 2021 im Präsidentschaftswahl Eliasch unterlegen, war als CEO seit 2025 dessen Gegenpol.

„Lehmanns Rücktritt spricht Bände“, sagt Schwarzbach: „Wenn selbst der Steuermann, der die Entwicklung der vergangenen Jahre aus nächster Nähe begleitet hat, eine dringende finanzielle Kurskorrektur fordert, dann sollten bei allen Delegierten die Alarmglocken läuten.“

Scharfe Kritik von Superstar Shiffrim

Seinen ohnehin überschaubaren Rückhalt hat der exaltierte Eliasch durch sein amtliches Auftreten verspielt. Der passionierte Weltbürger, im Nebenjob Chef des Ski- und Tennis-Artikelgiganten Head, erschien als Präsident nicht dort, wo es eigentlich geziemte, sondern dort, wo es ihm nützte. Ergo: Regelmäßig beim Alpin-Ski, kaum beim Skispringen oder Skilanglauf. Viele Verbände und Sportler fühlten sich schlecht oder gar nicht von ihm vertreten.

„Vieles, was die aktuelle FIS-Führung versprochen hat, wird nicht umgesetzt“, sagt Alpin-Superstar Mikaela Shiffrin: „Ich hoffe, dass die zukünftige Präsidentin oder der zukünftige Präsident sich wirklich für die Athleten einsetzt und unsere Leistungen durch Transparenz und Ehrlichkeit wertschätzt.“

Georgien als letzte Chance

Den Rückhalt seiner Heimat(en) hat Eliasch längst verloren. Die Briten, die ihn 2021 nominierten, schicken ihre Verbandspräsidentin Victoria Gosling in Belgrad ins Rennen, auch die mächtigen Verbände aus Schweden, Österreich, USA, Norwegen oder eben Deutschland werben für einen der vier Gegenkandidaten.

Ist Eliasch damit am Ende? Nicht zwingend – mit den Stimmen der kleinen Verbände könnte er sich halten. Dort kann Milliardär Eliasch noch punkten. Siehe Georgien, das ihn, der keinerlei Verbindung zur Kaukasus-Republik besaß, für die Wahl nominierte – der Vorschlag des Heimatverbands ist Kandidatur-Voraussetzung.