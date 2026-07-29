Snowboarder André Höflich hängt das Brett an den Nagel. Der Olympia-Achte in der Halfpipe von 2022 beendet seine Karriere und wird Athletiktrainer bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Sonthofen. Das gab der Verband Snowboard Germany bekannt. Der 29-Jährige stand zweimal auf dem Weltcup-Podest, hatte aber auch mit drei Kreuzbandverletzungen zu kämpfen.
Snowboarder Höflich beendet Karriere
Nach drei Kreuzbandverletzungen übernimmt der 29-Jährige eine Tätigkeit als Athletiktrainer.
Snwoboarder Höflich bei Olympia 2022
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Sportdirektor Andreas Scheid würdigte Höflich als „großen Sportler“, dessen Karriere „leider immer wieder von schweren Verletzungen geprägt“ gewesen sei. „Umso bemerkenswerter“ sei die Konsequenz gewesen, mit der er sich immer wieder zurückgearbeitet und „nie den Glauben an sich“ selbst verloren habe. „Dafür verdient er größten Respekt.“
Dass Höflich im Leistungssport verbleibt, bewertete Scheid als großen Gewinn: „Die Bundeswehr bietet unseren Athletinnen und Athleten eine gute Perspektive für eine duale Karriere. Es freut mich sehr, dass André dem Leistungssport erhalten bleibt und seine Erfahrungen künftig weitergeben kann. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe und seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute.“