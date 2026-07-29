Snowboarder Höflich beendet Karriere

SID 29.07.2026 • 12:20 Uhr Nach drei Kreuzbandverletzungen übernimmt der 29-Jährige eine Tätigkeit als Athletiktrainer.

Snowboarder André Höflich hängt das Brett an den Nagel. Der Olympia-Achte in der Halfpipe von 2022 beendet seine Karriere und wird Athletiktrainer bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Sonthofen. Das gab der Verband Snowboard Germany bekannt. Der 29-Jährige stand zweimal auf dem Weltcup-Podest, hatte aber auch mit drei Kreuzbandverletzungen zu kämpfen.

Sportdirektor Andreas Scheid würdigte Höflich als „großen Sportler“, dessen Karriere „leider immer wieder von schweren Verletzungen geprägt“ gewesen sei. „Umso bemerkenswerter“ sei die Konsequenz gewesen, mit der er sich immer wieder zurückgearbeitet und „nie den Glauben an sich“ selbst verloren habe. „Dafür verdient er größten Respekt.“