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Deutsche Olympia-Heldin verkündet Schwangerschaft

Deutsche Olympia-Heldin schwanger

Die ehemalige Bob-Anschieberin und Sprinterin Alexandra Burghardt ist schwanger. Das verkündet die 32-Jährige in den sozialen Medien.
Alexandra Burghardt ist schwanger
Alexandra Burghardt ist schwanger
© IMAGO/Chai v.d. Laage
SPORT1
Die ehemalige Bob-Anschieberin und Sprinterin Alexandra Burghardt ist schwanger. Das verkündet die 32-Jährige in den sozialen Medien.

Alexandra Burghardt erwartet ihr erstes Kind. Die ehemalige Bob-Anschieberin und Sprinterin teilte die freudige Nachricht mit einem Bild in den sozialen Netzwerken. Dazu schrieb sie: „Werdende Mama“. Der Post wurde mit dem Hashtag „halfbaked“ ergänzt – ein Hinweis darauf, dass sie womöglich schon die Halbzeit der Schwangerschaft erreicht hat.

Für Burghardt ist es der nächste große Einschnitt nach einer außergewöhnlichen Laufbahn. Als zweite Deutsche gewann sie Medaillen bei Olympischen Sommer- und Winterspielen. Im Juni hatte sie ihre Sportkarriere beendet. Bis 2022 war sie als Sprinterin aktiv, dann wechselte sie in den Eiskanal.

Im Bob wurde sie zur festen Größe als Anschieberin. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking holte sie an der Seite von Mariama Jamanka Silber im Zweierbob. Damit gelang ihr auf Anhieb der Sprung aufs Podium. Danach kehrte sie noch einmal auf die Tartanbahn zurück.

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Silber im Eiskanal, Bronze auf der Bahn

Nach ihrem Erfolg im Zweierbob schlug Burghardt erneut als Sprinterin zu. Bei den Sommerspielen 2024 in Paris gewann sie mit der 4-mal-100-Meter-Staffel die olympische Bronzemedaille. Damit setzte sie ihrer Doppel-Olympia-Story ein weiteres Ausrufezeichen.

Nun rückt ein neues Kapitel abseits von Starthilfe und Staffelwechseln in den Mittelpunkt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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